Нетаньяху предупредил Трампа об ударе по руководству ХАМАС в Катаре, - Axios

По словам израильских чиновников, Нетаньяху сообщил Трампу, что Израиль планирует атаковать лидеров ХАМАС в Катаре почти за час до того, как произошел удар.

"Трамп знал об ударе до запуска ракет. Сначала состоялась дискуссия на политическом уровне между Нетаньяху и Трампом, а затем - по военным каналам. Трамп не сказал "нет", - рассказал Axios израильский чиновник.

Другой собеседник издания сообщил, что США были уведомлены об ударе "задолго до этого" на политическом уровне.

"Если бы Трамп хотел это остановить, он мог бы это сделать. На практике он этого не сделал", - добавил он.

Израильские чиновники отметили, что Израиль отозвал бы удар по Катару, если бы президент США выступил против.