Нетаньяху показал "ядерный взрыв" над Израилем накануне выборов

Журналисты обращают внимание, что публикация появилась за два дня до парламентских выборов в стране.

Израильский лидер неожиданно для всех разместил в своем официальном аккаунте изображение огромного ядерного гриба над городом.

Нетаньяху заявил, что Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой со стороны Ирана. Он также подчеркнул, что результаты предстоящих во вторник парламентских выборов будут иметь решающее значение для безопасности страны.

"Если иранцы получат ядерное оружие, ничего больше не будет иметь значения. Все такие мелочи по сравнению с экзистенциальной опасностью Ирана и шиитской оси", - написал глава израильского правительства.

Нетаньяху пугает Израиль ядерной войной (Фото: x.com/netanyahu)

Кроме того, Нетаньяху призвал граждан отбросить внутренние споры и сосредоточиться на главной задаче - завершении работы в Иране.

На фоне последних событий представители израильской оппозиции подвергли критике премьера, обвинив его в попытке запугать избирателей накануне голосования.