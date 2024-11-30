Нетаньяху обсудил с разведкой "крах режима Асада" в Сирии, - The Times of Israel

Издание со ссылкой на телевизионный репортаж Channel 12 пишет, что наступление повстанцев в Сирии сулит краткосрочные выгоды и потенциальные проблемы для Израиля.

По данным телеканала, накануне Нетаньяху провел совещание в министерстве обороны. Как сообщили неназванные сотрудники разведки, Израиль с большой осторожностью следит за ситуацией. По их оценкам, иранская инфраструктура в Сирии пострадала, и большая ее часть была захвачена.

Нетаньяху доложили, что скорее всего теперь внимание ливанской "Хезболлы" будет переключено на Сирию и на попытки защитить режим диктатора Башара Асада.

Что касается самой сирийской территории, где Армия обороны работает над снижением потенциала "Хезболлы" и устранением прямых угроз со стороны проиранских сил, вероятно, свобода военных операций Израиля расширится.

"Руководители разведки отметили, что последние события кажутся позитивными. Но они предупредили, что крах режима Асада, скорее всего, создаст хаос, в котором возникнут военные угрозы Израилю", - пишет The Times of Israel.

Внезапное наступление на Алеппо

На этой неделе повстанцы во главе с исламистами из "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) перешли в масштабное наступление на Алеппо. Этот крупный город с 2016 года контролируют правительственные силы Асада.

По состоянию на сегодня, оппозиция заняла большую часть Алеппо, а сирийская армия объявила о выходе из города для подготовки контрнаступления.

По неподтвержденным данным, Башар Асад якобы экстренно прибыл в Москву. По информации Reuters, российская сторона пообещала предоставить военную помощь в течение 72 часов.

Кроме того, сегодня в социальных сетях распространяются видео прорыва повстанцев в город Хама, перестрелок в столице Дамаске и слухи о перевороте в Сирии. По состоянию на данный момент, подтверждений нет.