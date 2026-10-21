Нетаньяху хочет нанести новые удары по Ирану, но Трамп против, - FT

Израильские военные в начале этого месяца планировали масштабную операцию против Ирана, но воздержались от нее, поскольку американский президент Дональд Трамп исключает возможность нападения до промежуточных выборов в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на возобновлении широкомасштабных ударов против Ирана и в начале этого месяца поручил своим военным спланировать новое большое наступление.
По данным источников, израильские военные подготовили многодневную кампанию бомбардировок начиная с 10 октября. Операция должна была превзойти интенсивность совместного наступления США и Израиля, начатого в феврале.
Среди планируемых целей были ядерные объекты, объекты иранского режима и гражданская инфраструктура, в том числе электростанции.
Операция не состоялась - источники объяснили это нежеланием Трампа возобновлять войну перед промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября.
В Белом доме заявили FT, что США не будут атаковать Иран до выборов.
В то же время один из собеседников допускает возобновление ударов в ближайшие недели. По его словам, Вашингтон стремится заставить Тегеран согласиться на условия соглашения по Ормузскому проливу и ядерной программе.
Министр обороны США Пит Хегсет в понедельник, 19 октября, посетил Израиль и провел переговоры с Нетаньяху.
По словам одного из источников, ему представили обновленный перечень целей в Иране, включая ранее не атаковавшую гражданскую инфраструктуру.
Сам Израиль готовится к парламентским выборам 27 октября. Армия находится в повышенной готовности и отменяет отпуска всем военным почти за неделю до выборов.
Начальник Генштаба объяснил это необходимостью обеспечить безопасное голосование.
Отмечается, что новая атака может снова вовлечь в войну США и государства Персидского залива, а также повысить цены на энергоносители.
В то же время Трамп и Нетаньяху продолжают публично угрожать Ирану восстановлением атак.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что рейтинг президента США Дональда Трампа упал до нового минимума перед промежуточными выборами в Конгресс. Лишь треть опрошенных избирателей поддерживает Трампа.
Ранее сообщалось, что в случае победы демократов на ноябрьских выборах в Конгресс США, они могут не только инициировать третий импичмент Трампа. Более реальной угрозой станут расследования в отношении его команды.