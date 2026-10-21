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Нетаньяху хочет нанести новые удары по Ирану, но Трамп против, - FT

09:05 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Израильские военные в начале этого месяца планировали масштабную операцию против Ирана, но воздержались от нее, поскольку американский президент Дональд Трамп исключает возможность нападения до промежуточных выборов в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на возобновлении широкомасштабных ударов против Ирана и в начале этого месяца поручил своим военным спланировать новое большое наступление.

По данным источников, израильские военные подготовили многодневную кампанию бомбардировок начиная с 10 октября. Операция должна была превзойти интенсивность совместного наступления США и Израиля, начатого в феврале.

Среди планируемых целей были ядерные объекты, объекты иранского режима и гражданская инфраструктура, в том числе электростанции.

Операция не состоялась - источники объяснили это нежеланием Трампа возобновлять войну перед промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября.

В Белом доме заявили FT, что США не будут атаковать Иран до выборов.

В то же время один из собеседников допускает возобновление ударов в ближайшие недели. По его словам, Вашингтон стремится заставить Тегеран согласиться на условия соглашения по Ормузскому проливу и ядерной программе.

Министр обороны США Пит Хегсет в понедельник, 19 октября, посетил Израиль и провел переговоры с Нетаньяху.

По словам одного из источников, ему представили обновленный перечень целей в Иране, включая ранее не атаковавшую гражданскую инфраструктуру.

Сам Израиль готовится к парламентским выборам 27 октября. Армия находится в повышенной готовности и отменяет отпуска всем военным почти за неделю до выборов.

Начальник Генштаба объяснил это необходимостью обеспечить безопасное голосование.

Отмечается, что новая атака может снова вовлечь в войну США и государства Персидского залива, а также повысить цены на энергоносители.

В то же время Трамп и Нетаньяху продолжают публично угрожать Ирану восстановлением атак.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что рейтинг президента США Дональда Трампа упал до нового минимума перед промежуточными выборами в Конгресс. Лишь треть опрошенных избирателей поддерживает Трампа.

Ранее сообщалось, что в случае победы демократов на ноябрьских выборах в Конгресс США, они могут не только инициировать третий импичмент Трампа. Более реальной угрозой станут расследования в отношении его команды.

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