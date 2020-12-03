"Ні ейджизму на держслужбі": ВР хоче зняти вікові обмеження для чиновників

Верховна рада хоче зняти вікові обмеження для державних службовців. Законопроект №4096 за основу підтримали 260 парламентарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Проект вносить зміни до ЗУ "Про державну службу", які передбачають можливість повторного призначення на один рік держслужбовця, який досяг пенсійного віку, без обов’язкового проведення конкурсу щорічно.

"Прийняття законопроекту сприятиме ефективному функціонуванню державних органів. Ні ейджизму на державній службі", - зазначив замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, презентуючи проект закону.

У пояснювальній записці підкреслюється, що Конституція України не передбачає обмежень щодо реалізації права на працю у цілому.

"Держава повинна створювати умови для повного здійснення громадянами права на працю та гарантувати рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Також стаття 38 Основного закону встановлює вимогу рівного доступу громадян до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування", - сказано у ній.

Нагадаємо, в кінці липня президент України Володимир Зеленський ветував законопроект, яким передбачалося створення резерву державних службовців.

На початку вересня ВР направила на доопрацювання цей проект закону з пропозиціями президента.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні можуть оновити систему оплати праці державних службовців: Кабмін вніс до Верховної ради відповідний законопроект №3748.