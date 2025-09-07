Несут серьезный вред: в Воздушных силах рассказали об опасности дронов типа "Гербера"

"Хочу отметить, что дроны-имитаторы и беспилотники других типов все же тоже имеют определенную полезную нагрузку. Это могут быть как средства разведки типа камер, так и может быть взрывчатка", - отметил Игнат.

По его словам, на "Гербери" без проблем может быть размещено до 5 килограммов взрывчатки, и это тоже опасный дрон.

"Если он попадет в уязвимое место, он может принести серьезный вред", - подчеркнул начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ.