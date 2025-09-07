RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Несут серьезный вред: в Воздушных силах рассказали об опасности дронов типа "Гербера"

Фото: в Воздушных силах рассказали об опасности дронов типа "Гербера" (скрин видео)
Автор: Константин Широкун

Даже небольшие российские дроны-имитаторы типа "Гербера" могут нести серьезную угрозу, поскольку могут иметь на борту несколько килограммов взрывчатки.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире телемарафона.

"Хочу отметить, что дроны-имитаторы и беспилотники других типов все же тоже имеют определенную полезную нагрузку. Это могут быть как средства разведки типа камер, так и может быть взрывчатка", - отметил Игнат.

По его словам, на "Гербери" без проблем может быть размещено до 5 килограммов взрывчатки, и это тоже опасный дрон.

"Если он попадет в уязвимое место, он может принести серьезный вред", - подчеркнул начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ.

 

Что известно о "Герберах"

Российский дрон "Гербера" имитирует "популярный" у оккупантов "Шахед". Он часто используется для перегрузки украинской ПВО.

В ГУР также сообщали, что Россия составляет такие дроны на заводе в городе Елабуга. Такие беспилотники могут нести боевую часть, и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов.

За счет использования простых материалов (фанера, пенопласт) "Гербера" в десятки раз дешевле "Шахеды".

