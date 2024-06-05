Нестандартно как для разведки. СМИ оценили публичность ГУР и назвали ее плюсы

Недавно журнал "Интеллектуальная лаборатория экспресс", специализирующийся на разведывательных исследованиях, охарактеризовал Главное управление разведки Минобороны Украины как "заметную в средствах массовой информации" организацию.

А Irregular Warfare Initiative написало, что ГУР заметно отклонилось от традиционных методов работы разведок в мире, вышло из тени и обеспечило прозрачность благодаря публичной деятельности в соцсетях.

"ГУР умело использовало свое публичное присутствие для персонализации конфликта, освещения гуманитарных операций и эффективной краудсорсинговой поддержки инициатив по защите от российского вторжения", - пишут журналисты.

Деятельность ГУР в соцсетях

С 2015 года роль Главного управления разведки в украинском обществе заметно усилилась, чему способствовало проведение крупных кампаний в социальных сетях на шести различных платформах.

"Эти инициативы выходят за рамки простого распространения информации: это согласованные усилия по противодействию враждебным нарративам и информированию украинской общественности о текущих событиях на территориях, находящихся под российской оккупацией", - пишет издание.

Также журналисты отметили важность деятельности деятельности официального канала ГУР в Telegram, что повышает бдительность украинского населения с целью сбора разведывательной информации. Журналисты указывают, что это превращает обычных граждан в активных участников, предоставляя им возможность непосредственно передавать ценную информацию.

Публичность Буданова

Также СМИ отмечают личное влияние руководителя ГУР Кирилла Буданова, что является важным фактором во взаимодействии между разведкой и гражданским обществом.

Буданов придерживается философии, согласно которой глава шпионского ведомства не может действовать просто из тени.

"Активное и умелое использование ГУР социальных сетей резко контрастирует с менее эффективной пропагандой Российской Федерации, которую часто считают жесткой и менее заслуживающей доверия", - говорится в материале.

Журналисты считают, что этот контраст не только подчеркивает успешное взаимодействие ГУР с цифровым поколением, но и усиливает популярность Буданова.

Успешные операции и перехват разговоров

СМИ уточняют, что значительная часть контента ГУР в социальных сетях освещает успешные операции против российских военных, особенно подвиги различных подразделений специального назначения, действующих под командованием разведки.

Речь идет об уничтожении российского военного флота, а именно корвета "Ивановец", десантного корабля "Цезарь Куников" и сторожевого корабля "Сергей Котов".

ГУР также удалось подтвердить свой успех, перехватив и опубликовав разговор личного состава российского военно-морского флота, который обсуждает затопление этих кораблей.

"Без колебаний ГУР разместил эти конфиденциальные перехваты в интернете и тем самым бросил вызов традиционным представлениям о том, что спецслужбы должны уделять приоритетное внимание защите своих коллекционных активов (имеется в виду источников утечек информации - ред.)", - написали журналисты.