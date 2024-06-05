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Хакеры ГУР атаковали госучреждения и крупные компании России, - источник

Среда 05 июня 2024 13:36
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Хакеры ГУР атаковали госучреждения и крупные компании России, - источник Фото: хакер ГУР атаковали госучреждения и крупные компании России (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Пышкин

Хакеры Главного управления разведки (ГУР) Украины Министерства обороны атаковали электронные сервисы ряда министерств России. Также досталось и банковским учреждениям.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в спецслужбах.

Как утверждают в "Роскомнадзоре", сбой якобы связан с аварией на магистральной сети связи. Впрочем, источник отмечает, что причина заключается в DDoS-атаке, которую сейчас проводят хакеры ГУР.

В частности, по состоянию на 11 утра:

  • отсутствовал доступ к электронным сервисам сайта госуслуг, а также услуг Министерства обороны, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства промышленности и энергетики, Министерства информационных технологий и связи и Министерства чрезвычайных ситуаций;
  • заблокирован сайт и сервисы Федеральной налоговой службы России;
  • недоступны услуги некоторых банковских учреждений, среди которых "Сбербанк" и "Альфабанк";
  • зафиксированы перебои в работе "ВКонтакте".

Об отсутствии доступа к сети также утверждает "Объединенная авиастроительная компания", чья работа также была парализована. В частности досталось российскому облачному хранилищу"Гособлако".

Более того, в ряде регионов в течение последних дней также не работают государственные реестры ЗАГС, из-за чего россияне жалуются на отмененные свадьбы.

Другие операции хакеров ГУР

Только недавно хакеры перехватили переписку между председателем парламента России и диктатором Владимиром Путиным. Последнему предлагали после "выборов" усилить контроль в стране и конфронтацию со странами Запада.

В конце февраля был также атакован крупнейший интернет-портал России Mail.ru в результате чего часть пользователей потеряла доступ к учетным записям.

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