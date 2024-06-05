Нестандартно як для розвідки. ЗМІ оцінили публічність ГУР і назвали її плюси

Нещодавно журнал "Інтелектуальна лабораторія експрес", що спеціалізується на розвідувальних дослідженнях, охарактеризував Головне управління розвідки Міноборони України як "помітну в засобах масової інформації" організацію.

А Irregular Warfare Initiative написало, що ГУР помітно відхилилося від традиційних методів роботи розвідок у світі, вийшло з тіні та забезпечило прозорість завдяки публічній діяльності в соцмережах.

"ГУР уміло використовувало свою публічну присутність для персоналізації конфлікту, висвітлення гуманітарних операцій та ефективної краудсорсингової підтримки ініціатив із захисту від російського вторгнення", - пишуть журналісти.

Діяльність ГУР у соцмережах

З 2015 року роль Головного управління розвідки в українському суспільстві помітно посилилася, чому сприяло проведення великих кампаній у соціальних мережах на шести різних платформах.

"Ці ініціативи виходять за рамки простого поширення інформації: це узгоджені зусилля з протидії ворожим наративам та інформування української громадськості про поточні події на територіях, що перебувають під російською окупацією", - пише видання.

Також журналісти наголосили на важливості діяльності діяльності офіційного каналу ГУР у Telegram, що підвищує пильність українського населення з метою збору розвідувальної інформації. Журналісти вказують, що це перетворює звичайних громадян на активних учасників, надаючи їм можливість безпосередньо передавати цінну інформацію.

Публічність Буданова

Також ЗМІ наголошують на особистому впливі керівника ГУР Кирила Буданова, що є важливим фактором у взаємодії між розвідкою та громадянським суспільством.

Буданов дотримується філософії, згідно з якою очільник шпигунського відомства не може діяти просто з тіні.

"Активне й уміле використання ГУР соціальних мереж різко контрастує з менш ефективною пропагандою Російської Федерації, яку часто вважають жорсткою і такою, що менш заслуговує на довіру", - ідеться в матеріалі.

Журналісти вважають, що цей контраст не тільки підкреслює успішну взаємодію ГУР із цифровим поколінням, а й посилює популярність Буданова.

Успішні операції та перехоплення розмов

ЗМІ уточнюють, що значна частина контенту ГУР у соціальних мережах висвітлює успішні операції проти російських військових, особливо подвиги різних підрозділів спеціального призначення, що діють під командуванням розвідки.

Йдеться про знищення російського військового флоту, а саме корвету "Івановець", десантного корабля "Цезар Куніков" і сторожового корабля "Сергій Котов".

ГУР також вдалося підтвердити свій успіх, перехопивши і опублікувавши розмову особового складу російського військово-морського флоту, який обговорює затоплення цих кораблів.

"Без вагань ГУР розмістив ці конфіденційні перехоплення в інтернеті і тим самим кинув виклик традиційним уявленням про те, що спецслужби повинні приділяти пріоритетну увагу захисту своїх колекційних активів (мається на увазі джерел витоків інформації - ред.)", - написали журналісти.