Нестандартно как для разведки. СМИ оценили публичность ГУР и назвали ее плюсы
Спецслужбы в мире обычно действуют скрыто, чтобы не привлекать лишнего внимания. Однако Главное управление разведки Минобороны Украины выбрало другую тактику и ведет свою деятельность в публичном и прозрачном пространстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Irregular Warfare Initiative.
Недавно журнал "Интеллектуальная лаборатория экспресс", специализирующийся на разведывательных исследованиях, охарактеризовал Главное управление разведки Минобороны Украины как "заметную в средствах массовой информации" организацию.
А Irregular Warfare Initiative написало, что ГУР заметно отклонилось от традиционных методов работы разведок в мире, вышло из тени и обеспечило прозрачность благодаря публичной деятельности в соцсетях.
"ГУР умело использовало свое публичное присутствие для персонализации конфликта, освещения гуманитарных операций и эффективной краудсорсинговой поддержки инициатив по защите от российского вторжения", - пишут журналисты.
Деятельность ГУР в соцсетях
С 2015 года роль Главного управления разведки в украинском обществе заметно усилилась, чему способствовало проведение крупных кампаний в социальных сетях на шести различных платформах.
"Эти инициативы выходят за рамки простого распространения информации: это согласованные усилия по противодействию враждебным нарративам и информированию украинской общественности о текущих событиях на территориях, находящихся под российской оккупацией", - пишет издание.
Также журналисты отметили важность деятельности деятельности официального канала ГУР в Telegram, что повышает бдительность украинского населения с целью сбора разведывательной информации. Журналисты указывают, что это превращает обычных граждан в активных участников, предоставляя им возможность непосредственно передавать ценную информацию.
Публичность Буданова
Также СМИ отмечают личное влияние руководителя ГУР Кирилла Буданова, что является важным фактором во взаимодействии между разведкой и гражданским обществом.
Буданов придерживается философии, согласно которой глава шпионского ведомства не может действовать просто из тени.
"Активное и умелое использование ГУР социальных сетей резко контрастирует с менее эффективной пропагандой Российской Федерации, которую часто считают жесткой и менее заслуживающей доверия", - говорится в материале.
Журналисты считают, что этот контраст не только подчеркивает успешное взаимодействие ГУР с цифровым поколением, но и усиливает популярность Буданова.
Успешные операции и перехват разговоров
СМИ уточняют, что значительная часть контента ГУР в социальных сетях освещает успешные операции против российских военных, особенно подвиги различных подразделений специального назначения, действующих под командованием разведки.
Речь идет об уничтожении российского военного флота, а именно корвета "Ивановец", десантного корабля "Цезарь Куников" и сторожевого корабля "Сергей Котов".
ГУР также удалось подтвердить свой успех, перехватив и опубликовав разговор личного состава российского военно-морского флота, который обсуждает затопление этих кораблей.
"Без колебаний ГУР разместил эти конфиденциальные перехваты в интернете и тем самым бросил вызов традиционным представлениям о том, что спецслужбы должны уделять приоритетное внимание защите своих коллекционных активов (имеется в виду источников утечек информации - ред.)", - написали журналисты.
Деятельность ГУР во время войны
Главное управление разведки занимается различным спектром задач, которые призваны снизить возможности РФ вести войну против Украины. Речь идет о боевых задачах, а также разведывательной деятельности.
При этом также это касается и киберпространства. Сегодня источник РБК-Украина в спецслужбах сообщил, что хакеры Главного управления разведки Украины Министерства обороны атаковали электронные сервисы ряда министерств России.
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