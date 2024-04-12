Недостаток систем ПВО в Украине помогает россиянам захватить Часов Яр, - ISW

Дефицит систем противовоздушной обороны стал причиной активизации ударов россиянами авиабомбами по прифронтовым районам и может стать решающим фактором захвата города Часов Яр в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете ссылаются на интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы изданию The Washington Post от 10 апреля, в котором чиновник заявил о потребности ВСУ в зенитно-ракетных комплексах Patriot для защиты населенных пунктов и прифронтовых территорий от баллистических ракет, в частности аэробаллистических ракет "Кинжал".

Эксперты ISW отмечают, что российские удары заставили Киев принимать сложные решения между покрытием системами ПВО крупных населенных пунктов в тылу и активных районов на передовой.

В отчете констатируется, что Россия использует деградировавший зонтик украинской противовоздушной обороны, пытаясь разрушить украинскую энергетическую систему и ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины. В то же время, российские сухопутные войска пользуются своей способностью наносить воздушные удары по передовым позициям ВСУ для медленного, но уверенного одержания побед.

"ISW продолжает оценивать, что разреженное и непоследовательное покрытие противовоздушной обороны вдоль фронта, способствовало интенсификации российских ударов управляемыми и неуправляемыми планерными бомбами, которые войска РФ тактически использовали во время захвата Авдеевки в середине февраля 2024 года и которые, как демонстрируется, снова применяют во время нынешних наступательных операций вблизи города Часов Яр", - говорится в отчете.