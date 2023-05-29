Не уступки, а стратегия терпения. В Грузии объяснили "дружбу" с Россией

В Грузии не видят рисков для себя в возобновлении полетов бортов российских авиакомпаний. А само решение продиктовано исключительно "политикой терпения".

Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, пишет РБК-Украина со ссылкой на " Квирис Палитра ".

“Мы не проводим политику уступок России. Наша политика - это не политика уступок, а стратегическая политика терпения”, - заявил он.

По его словам, правительство Грузии руководствуется национальнім интересом, которій заключается в сохранении мира и укрепления экономики. По мнению Папуашвили, "различные потрясения, конфликты и войны последних лет сильно задели" Грузию, отбросив страну "на десятилетия назад”.

Он также считает, что "политику уступок", в которой сейчас обвиняют действующее правительство, на самом деле проводила бывшая правящая партия Единое Национальное движение, в том числе через продажу стратегических объектов.

“Мы стараемся избегать провокаций и различных угроз, в том числе исходящих из России. Мы никому ничего не отдаем, ни за что не торгуемся… Наша главная цель – объединение страны и евроинтеграция. Для достижения этих целей необходимы мир и экономический прогресс", - подчеркнул он.

В то же время, он признал, что за последними решениями президента РФ Владимира Путина открыть полеты в Грузию и отменить визы “стоит политическая мотивация”.

"Мы считаем, что чем больше стран сможет посетить гражданин Грузии без визы, тем лучше. Если говорить о безопасности, то односторонняя отмена Россией визового режима ничего в этом направлении не меняет. Кто не хочет, тот в Россию не поедет", - заявил Папуашвили.

Возобновление авиасообщения из России в Грузию

16 мая авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на прямое авиасообщение с Россией. Уже 19 мая аэропорт Тбилиси (Грузия) принял первый за четыре года самолет из России. Оппозиционеры по этому случаю вышли на протест. 20 мая протесты усилились. Кроме возобновления авиасообщения грузинов возмутил приезд в страну дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал акции против прямого авиасообщения с Россией и протесты из-за приезда дочери Лаврова "ксенофобией".

Интересно, что несмотря на протесты, все та же Georgian Airways заявила о желании запустить транзитные рейсы для россиян в страны Европы уже в следующем месяце, поскольку у РФ нет такого права. Подробнее об этой ситуации - в материале РБК-Украина.