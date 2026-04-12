Неожиданный визит с Даунинг-стрит: коллега Стармера едет помочь Зеленскому

Бывший руководитель аппарата премьер-министра Великобритании Морган МакСвини посетит Киев уже в этом месяце. Он примет участие в Киевском форуме по безопасности и, возможно, имеет целью в будущем помочь Украине в проведении выборов.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на британскую The Times.
МакСвини, который ушел в отставку в феврале, был одним из самых влиятельных людей в британском правительстве. Стратега интересует, как искусственный интеллект изменит будущие выборы. Президент Владимир Зеленский ранее заявил: выборы объявят сразу после достижения договоренностей о прекращении огня.
Эксперты считают, что МакСвини хочет поддержать украинскую власть. Стратег считает следующие выборы в Украине важнейшими в новейшей истории Европы. Он уже намекал друзьям, что заинтересован помочь Зеленскому, впрочем, официальных переговоров с Банковой он пока не ведет.
Для 48-летнего МакСвини ИИ - очень интересная технология и актуальный инструмент, который используются сейчас на выборах. По данным швейцарских ученых из Международной группы экспертов по информационной среде, ИИ использовали в 80% выборов 2024 года.
Россия активно использует эти инструменты. Вместе с Китаем и Ираном она имеет историю вмешательства в демократические процессы. Главная угроза - дипфейки - фальшивые видео и изображения, которые становятся слишком реалистичными. Обычный избиратель вряд ли отличит правду от манипуляции, поэтому МакСвини хочет помочь Украине выстоять в этой цифровой войне.
Киевский форум по безопасности - это главное мероприятие высокого уровня в Украине. Сюда съедутся действующие и бывшие мировые лидеры.
Социологи отмечают - все больше украинцев выступают против выборов во время войны. Лишь 12% украинцев поддерживают проведение выборов до завершения боевых действий. Этот показатель в течение 2025 года оставался на уровне 10-12%.
В МИД Украины сообщили, что в случае проведения выборов украинцам просто не хватит избирательных участков за рубежом. Предлагается расширить сеть участков путем создания новых по решению ЦИК на основании представления министерства.