Незважаючи на вихід зі "Східного партнерства", ЄС не залишить білоруський народ, - Боррель

За словами Борелля, вихід Білорусі зі "Східного партнерства" був рішенням режиму Лукашенка. Але незважаючи на це, ЄС як і раніше буде співпрацювати з білоруським народом.

"Незважаючи на рішення режиму Лукашенка призупинити участь Білорусі в Східному партнерстві, ми готові продовжувати працювати з білоруським народом щодо зміцнення облігацій, які сприяють регіональному співробітництву і рішенням спільних проблем", - пише Боррель.

Він також підкреслив, що накладення санкцій Євросоюзом на білоруських чиновників було відповіддю на диктатуру і репресії.

"ЄС наклав санкції за порушення фундаментальних прав, демократії та насильницьких репресій. Ми відкидаємо відповідальні дії диктатури Лукашенка, які не мають законності, ні причини", - зазначив глава європейської дипломатії.