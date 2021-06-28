RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Незважаючи на вихід зі "Східного партнерства", ЄС не залишить білоруський народ, - Боррель

Автор: Наталья Скороход

Євросоюз продовжить підтримувати білоруський народ, незважаючи на вихід Білорусі зі "Східного партнерства". Про це заявив високий представник Європейського Союзу по закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.

Відповідна заява з'явилася на його сторінці у Twitter.

За словами Борелля, вихід Білорусі зі "Східного партнерства" був рішенням режиму Лукашенка. Але незважаючи на це, ЄС як і раніше буде співпрацювати з білоруським народом.

"Незважаючи на рішення режиму Лукашенка призупинити участь Білорусі в Східному партнерстві, ми готові продовжувати працювати з білоруським народом щодо зміцнення облігацій, які сприяють регіональному співробітництву і рішенням спільних проблем", - пише Боррель.

Він також підкреслив, що накладення санкцій Євросоюзом на білоруських чиновників було відповіддю на диктатуру і репресії.

"ЄС наклав санкції за порушення фундаментальних прав, демократії та насильницьких репресій. Ми відкидаємо відповідальні дії диктатури Лукашенка, які не мають законності, ні причини", - зазначив глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, що сьогодні Білорусь заявила про те, що призупиняє свою участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство". Це сталося через санкції Євросоюзу проти Білорусі.

Раніше повідомлялося, що вихід Білорусі зі "Східного партнерства" ЄС прокоментували і в Україні. Україна також не залишить білоруський народ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз