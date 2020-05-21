Кілька місяців Україна буде жити в режимі "м'якого" ослаблення карантину, - Аваков

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Повне зняття обмежень буде лише після появи вакцини

Україна житиме в режимі "м'яких кроків" ослаблення карантину ще кілька місяців. Повністю обмеження будуть зняті лише після появи вакцини.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-службі МВД.

За його словами, в Україні вчасно був введений карантин, що дозволило уникнути серйозних наслідків пандемії коронавірусу.

"З 25 травня будуть подальші послаблення карантину. Ще ослаблення будуть з 1 червня, але в цілому кілька місяців ми будемо жити в режимі "м'яких кроків". Поки у нас не буде вакцини, не буде чіткого протоколу лікування, ми повинні бути дуже обережними", - сказав Аваков.

Нагадаємо, 20 травня Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину до 22 червня з ослабленнями. Зокрема, з 22 травня планується відновлення роботи громадського транспорту, а з 25 травня - повинні відкрити метрополітени. Також уряд дозволив проведення спортивних заходів до 50 осіб без глядачів.

Також Кабмін схвалив відкриття кордону з країнами Європейського союзу та Молдовою. Робота пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишиться обмеженою.

Автор: Игорь Литвиненко