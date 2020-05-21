ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кілька місяців Україна буде жити в режимі "м'якого" ослаблення карантину, - Аваков

Новини » Коронавірус     21.05.2020 - 18:23
Кілька місяців Україна буде жити в режимі "м'якого" ослаблення карантину, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Повне зняття обмежень буде лише після появи вакцини

Україна житиме в режимі "м'яких кроків" ослаблення карантину ще кілька місяців. Повністю обмеження будуть зняті лише після появи вакцини.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-службі МВД.

За його словами, в Україні вчасно був введений карантин, що дозволило уникнути серйозних наслідків пандемії коронавірусу.

"З 25 травня будуть подальші послаблення карантину. Ще ослаблення будуть з 1 червня, але в цілому кілька місяців ми будемо жити в режимі "м'яких кроків". Поки у нас не буде вакцини, не буде чіткого протоколу лікування, ми повинні бути дуже обережними", - сказав Аваков.

Нагадаємо, 20 травня Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину до 22 червня з ослабленнями. Зокрема, з 22 травня планується відновлення роботи громадського транспорту, а з 25 травня - повинні відкрити метрополітени. Також уряд дозволив проведення спортивних заходів до 50 осіб без глядачів.

Також Кабмін схвалив відкриття кордону з країнами Європейського союзу та Молдовою. Робота пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишиться обмеженою.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України карантинАрсен Аваков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся