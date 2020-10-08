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У Литві допустили введення нового локдауну

Четвер 08 жовтня 2020 12:44
У Литві допустили введення нового локдауну
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс занепокоєний зростанням кількості нових випадків коронавірусу. Він заявив, що через це є ймовірність введення нового жорсткого карантину в країні.

Про це повідомляє Delfi.

"Якщо ми побачимо, що ситуація змінюється в рамках тих же пропорцій, не стабілізується і виходить за межі спалаху зараження, значить, будуть прийняті інші рішення", - сказав Скверняліс.

Голова уряду також додав, що громадянам потрібно пристосуватися до пандемії та робити все, щоб економіка збереглася. Він вважає, що люди повинні берегти себе для контролю над ситуацією.

За словами Скверняліса, якщо у Литві фіксуватимуть 600-800 нових випадків коронавірусу, то в країні є ймовірність введення жорсткого карантину до 8 тижнів.

Зазначається, за останню добу в країні виявили 142 нових випадки коронавірусу, одна людина померла. Всього від початку епідемії заразилися 5 625 осіб, понад 2 600 вже вилікувалися.

Нагадаємо, уряд Литви змінив порядок самоізоляції для мандрівників, які повертаються через кордон.

Крім того, в Литві Сейм прийняв поправки до закону, які передбачають кримінальну відповідальність за порушення правил самоізоляції.

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