Недвижимость на юге Украины: где жилье подорожало вдвое, где цены упали на 48%

На юге Украины рынок недвижимости восстанавливается неравномерно. В большинстве городов за последние пять лет подорожала как покупка, так и долгосрочная аренда однокомнатных квартир, однако Херсон остается исключением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.
Главное:
По данным аналитиков, в июне 2026 года медианные цены на однокомнатные квартиры в южных городах Украины существенно отличались в зависимости от экономической и ситуации с безопасностью.
Больше всего за пять лет подорожали квартиры в Одессе. Если в июне 2021 года медианная цена составляла 941 тыс. гривен (43 тыс. долларов), то в июне 2026 года она выросла до 2,2 млн. гривен (50 тыс. долларов). Это на 138% больше в гривне и на 47% больше в долларовом эквиваленте.
В Черноморске Одесской области медианная цена выросла с 756 тыс. гривен (27 тыс. долларов) до 1,6 млн. гривен (36 тыс. долларов), что означает повышение на 111% в гривне и на 33% в долларах.
В Николаеве однокомнатные квартиры подорожали с 626 тысяч гривен до 900 тысяч гривен. Это на 44% больше в гривне, однако в долларовом эквиваленте цена снизилась на 12% - с 23 тыс. до 20,2 тыс. долларов.
Единственным городом, где жилье стало дешевле, остается Херсон. За пять лет медиа стоимость однокомнатной квартиры снизилась с 677 тыс. гривен (25 тыс. долларов) до 584 тыс. гривен (13 тыс. долларов). Это на 14% меньше в гривне и на 48% - в долларах.
Спрос на покупку однокомнатных квартир тоже изменился.
Наибольшее сокращение количества отзывов зафиксировали в Херсоне - на 92% по сравнению с июнем 2021 года.
Также спрос снизился:
В то же время в Черноморске количество отзывов на объявления о продаже квартир выросло на 5%.
В большинстве городов юга медианные цены на долгосрочную аренду уже превысили довоенный уровень.
Больше всего аренда подорожала в Одессе - с 6,5 тыс. гривен в июне 2021 года до 12 тыс. гривен в 2026 году (+85%).
В Николаеве и Черноморске медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла с 4 тыс. гривен до 7 тыс. гривен, или на 75%.
Херсон остается единственным городом, где аренда так и не вернулась к довоенному уровню. Если в 2021 году она составляла 4,5 тыс. гривен, то в июне 2026 года - 4 тыс. гривен, что на 11% меньше.
Единственным городом, где спрос на долгосрочную аренду вырос по сравнению с довоенным периодом, стал Николаев. Там количество отзывов увеличилось на 15%.
В Одессе спрос на аренду снизился на 23%.
Наибольшее сокращение количества отзывов было зафиксировано в Черноморске (-66%) и Херсоне (-90%), что стало самым глубоким падением среди проанализированных городов.
Ранее РБК-Украина рассказывало о дефиците однокомнатных квартир в ряде регионов Украины, из-за которого спрос значительно превышает предложение. Мы объясняли, где между покупателями и арендаторами наблюдается самая высокая конкуренция за жилье, а также объясняли причины такого ажиотажа, в частности, недостаток доступных квартир и влияние войны на рынок недвижимости.
Также мы писали о том, какое жилье сейчас покупают в Киеве и когда покупатели могут рассчитывать на скидку.