У ДПСУ роз’яснили, як перетнути межу з Кримом та ОРДЛО

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

У прикордонній службі розповіли деталі в’їзду та виїзду з тимчасово окупованих територій

У Державній прикордонній службі пояснили особливості перетину лінії розмежування з тимчасово непідконтрольними Донецькою і Луганською областями, а також адмінмежі з окупованим Кримом під час карантину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ в Facebook.

За словами заступника директора департаменту - начальника управління організації прикордонного контролю Юрія Лисюка, адмінмежу з півостровом можуть перетинати громадяни з українською пропискою, або які прописані у Криму.

"В іншому випадку пропуск не здійснюється. Але якщо є вагомі причини і людині необхідно або до Криму потрапити, або з Криму в Україну, то нами будуть ці питання розглядатися і головою служби будуть прийматися окремі часткові рішення по кожному випадку", - розповів Лисюк.

Ситуація з перетином лінії розмежування з ОРДЛО трошки інша. Лисюк нагадав, що КПВВ на Донбасі закриті і не працюють.

"По Луганській області є напрацьований механізм Тристоронньою контактною групою у Мінську, який був задіяний при організації перетину лінії розмежування. Цей механізм полягає в тому, що в тиждень визначено два дні, це середа і субота, коли громадяни подають списки, по цим спискам ми пропускаємо туди, і відповідно, звідти впускаємо до України", - пояснив Лисюк.

Водночас, потрапити на непідконтрольну територію Донецької області чи виїхати з неї наразі майже неможливо.

"Там такого перетину поки немає. Домовленість поки що відсутня. Пропуск не здійснюється ні в одну, ні в іншу сторону. Але бувають одиночні випадки, коли громадяни прибувають до нас з непідконтрольної території, командувачем Об’єднаних сил приймається рішення і такі громадяни пропускаються", - резюмував Лисюк.

Нагадаємо, раніше у штабі ООС роз'яснили порядок пропуску громадян через КПВВ у Донецькій і Луганській областях на період карантину.

Також РБК-Україна повідомляло, що на території ОРДЛО зафіксували перший смертельний випадок від коронавірусу.