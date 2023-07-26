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Непрофессиональное поведение. В Пентагоне отреагировали на атаку российского истребителя на дрон США

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Среда 26 июля 2023 06:18
Непрофессиональное поведение. В Пентагоне отреагировали на атаку российского истребителя на дрон США Фото: в Пентагоне отреагировали на атаку беспилотника в Сирии (Gettyimages)
Автор: Антон Малиновский

РФ повела себя "непрофессионально и опасно" во время инцидента в Сирии, когда российский истребитель атаковал американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что Россия знает, где работает США, поэтому "нельзя оправдать" преследование беспилотников в районах проведения американских операций.

"Я не могу говорить о россиянах, почему они продолжают такое опасное и непрофессиональное поведение. Но мы видим, я бы сказала, усиление этого поведения", - отметила представитель Пентагона.

Атака на американский беспилотник

Напомним, 23 июля российский истребитель атаковал американский беспилотник сигнальными ракетами в небе над Сирией. Оператор дрона смог удержать БПЛА в воздухе и свернуть на базу.

А 18 июля в Сирии российский истребитель Су-35 перехватил американский разведчик MC-12.

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