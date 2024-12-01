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Какой двигатель для авто выбрать новичку: бензин или дизель

Воскресенье 01 декабря 2024 08:15
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Какой двигатель для авто выбрать новичку: бензин или дизель Фото: какой двигатель для авто выбрать новичку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Не имея собственного опыта, автомобилист-новичок часто не может сделать важный выбор по отношению к своему будущему авто. Дилемма бензин или дизель – в том числе. Какие аргументы следует принять во внимание?

О преимуществах и недостатках моторов двух самых популярных типов читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы материалы Auto с entre и AutoBild.

Для начала – несколько слов об отличиях между моторами этих типов. Строго говоря, разница одна: способ зажигания горючего в цилиндрах. На бензиновых двигателях это делает искра (от свечи зажигания), у дизелей горючее загорается именно от сжатия в камере сгорания.

Поэтому в бензиновых моторах есть на одну сложную систему больше (система зажигания), а у дизелей одна из имеющихся систем гораздо более сложная (топливная). К тому же большинство деталей дизельного мотора и его трансмиссии намного прочнее, потому дизель выдает больший крутящий момент.

Упомянутые нюансы объясняют то, почему дизельные машины имеют в автосалоне заметно большую цену. Однако, неожиданный для новичка момент – подержанные дизели почему-то не стоят дороже бензиновых аналогов. Ниже вы поймете почему.

Какой двигатель для авто выбрать новичку: бензин или дизель

Бензиновые моторы

С инженерной точки зрения сегодня можно говорить о двух видах бензиновых авто: с классическими полнолитражными атмосферными моторами и так называемым даунсайзингом (от английского down size – уменьшение размера).

Первые характеризуются рабочим объемом 1,3 – 2,5 л, они были и являются самым дешевым типом с точки зрения эксплуатации, потому что они не нуждаются в специализированном сервисе, не имеют дорогих и недолговечных деталей, имеют хороший запас ресурса и высокую ремонтопригодность. Именно на эти моторы есть смысл установить газобаллонное оборудование, которое позволит экономить 30 – 50% средств на топливе.

Со своей стороны малообъемные моторчики (рабочий объем 0,9 – 1,2 л) для сохранения характеристик на уровне больших агрегатов щедро нафаршированы технологиями. Они имеют турбонаддув, непосредственный впрыск бензина, электронно управляемые системы охлаждения и т.д. Пока такой двигатель новый, он образец экономичности, экологичности и динамики. Но после пробега 150 – 200 тысяч километров он обычно будет нуждаться в ремонте, который будет и непростым, и недешевым.

Следовательно, в новом виде можно покупать любой бензиновый автомобиль. Но если машина выбирается среди подержанных, лучше искать экземпляр с полноразмерным агрегатом. Которых, кстати, и в автосалонах, и на вторичном рынке не так, чтобы очень много.

Главное о бензиновых автомобилях

Преимущества

  • Невысокая стоимость содержания
  • Доступность ремонта
  • Более тихая и плавная работа
  • Возможность дополнительно экономить за счет ГБО

Недостатки

  • Большее потребление топлива
  • Ограниченный выбор на вторичном рынке
  • Ограниченный ресурс многих моторов категории down size

Дизельные автомобили

Современные дизели типа Common Rail очень экономичны, надежны и долговечны. С точки зрения расходов на топливо они порой оказываются более целесообразными, чем бензиновые машины с ГБО. Но дизель с большим, более 250 – 350 тысяч километров пробегом, будет нуждаться в масштабном ремонте, который нивелирует всю экономию на топливе за предыдущие годы.

Сложная и потому недешевая топливная система Common Rail имеет очень дорогие компоненты, которых не имеют классические бензиновые моторы: топливный насос высокого давления (ТНВД с давлением более 2000 атм), быстродействующие форсунки, турбонадув. выполнять на специализированной "дизельной" СТО, которые только у больших городах.

Какой двигатель для авто выбрать новичку: бензин или дизель

Главное о дизельных автомобилях

Преимущества

  • Низкий расход топлива
  • Высокая долговечность
  • Богатый выбор на вторичном рынке

Недостатки

  • Высокая стоимость ремонта
  • Потребность в специализированном сервисе
  • Требование к качеству дизтоплива
  • Некомфортное звучание и вибрации

Если коротко

Перед тем как выбрать между "бензинкой" и дизелем, начинающему водителю стоит понять одну вещь: для рядового украинского автовладельца важен не столько тип горючего, сколько состояние машины, которую он покупает. Ведь именно от этого в наше время зависит и стоимость его содержания, и возможность активно ее эксплуатировать. А если у вас уже есть предпочтения по типу горючего, то ищите не просто машину с вожделенным дизелем или "бензинкой", а экземпляр с этим мотором и в максимально хорошем состоянии.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как отличить кроссовер от внедорожника.

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