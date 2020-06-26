Через негоду у західній Україні залишаються знеструмленими 7 населених пунктів

Внаслідок ускладнення погодних умов 22-24 червня у західній Україні без світла залишаються 7 населених пунктів у двох областях. Там спрацювали системи захисту ліній електропередач.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, станом на 7:00 у двох областях України 7 населених пунктів залишаються знеструмленими. Зокрема, у Івано-Франківська - 6 та у Чернівецькій - 1. Для відновлення електропостачання були залучені бригади обленерго.

Також внаслідок повені залишаються зруйнованими 154 км автодоріг та 57 мостів. Пошкоджено 598 км автодоріг, 172 мости та ще 280 м дамб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відправився у зону стихійного лиха на заході України.

Також, вчора Кабінет міністрів виділив майже 700 млн гривень для ліквідації наслідків масштабних повеней в західних областях.

Також жителів Львова просять найближчими днями утриматися від поїздок у Карпати.