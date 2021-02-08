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Через негоду в Україні існує небезпека надзвичайних подій

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 8 лютого, у більшості областей України очікується погіршення погодних умов. Вони можуть призвести до виникнення надзвичайних подій.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"У зв'язку з прогнозованим ускладненням погодних умов, - випадінням значного снігу, снігу з дощем, налипанням мокрого снігу, ожеледдю й ожеледицею на дорогах, - існує небезпека виникнення надзвичайних подій, характерних для цього періоду", - йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема вони можуть бути у західних, північних, центральних та південних регіонах України.

У відомстві зазначають, що рятувальники готові до реагування на надзвичайні події, пов'язані з негодою.

Нагадаємо, 8 лютого, у більшості областей України очікуються снігопади та сильні морози. У Закарпатській та південних областях синоптики сьогодні прогнозують значні дощі.

Крім того, через негоду українцям радили сьогодні не виходити з будинків без нагальної потреби.

Додамо, сьогодні Київ може обмежити в'їзд вантажівок через негоду. Це потрібно для того, щоб мінімізувати виникнення заторів.

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