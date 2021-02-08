Через негоду в Україні існує небезпека надзвичайних подій

"У зв'язку з прогнозованим ускладненням погодних умов, - випадінням значного снігу, снігу з дощем, налипанням мокрого снігу, ожеледдю й ожеледицею на дорогах, - існує небезпека виникнення надзвичайних подій, характерних для цього періоду", - йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема вони можуть бути у західних, північних, центральних та південних регіонах України.

У відомстві зазначають, що рятувальники готові до реагування на надзвичайні події, пов'язані з негодою.