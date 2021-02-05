Київ на початку тижня обмежить в'їзд вантажівок через негоду

Фото: автомобілі (РБК-Україна)

На початку наступного тижня в Києві очікується погіршення погодних умов. У зв'язку з цим у столиці буде діяти тимчасове обмеження в'їзду великогабаритного транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Просимо водіїв великогабаритного транспорту заздалегідь врахувати цю інформацію і формувати свої маршрути в об'їзд Києва", - йдеться в повідомленні.

При цьому київські власті просять водіїв не користуватися особистим авто в снігопади.

Нагадаємо, 8 лютого у Києві очікується сніг, штормовий вітер та ожеледь на дорогах. Синоптики прогнозують приріст снігу до 15-20 сантиметрів.

Крім того, синоптики назвали точну дату, коли в Україну прийде похолодання. На 7 лютого передають сильні морози, в деяких регіонах знизиться до -21. Проте поки невідомо, скільки триватиме похолодання.