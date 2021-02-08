UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Из-за непогоды в Украине существует опасность чрезвычайных событий

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 8 февраля, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. Они могут привести к возникновению чрезвычайных происшествий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Популярные новости
Минздрав о прививках переболевших COVID-19: если не будет противопоказаний 04 февраля 2021
Непогода в Украине: украинцев просят завтра не выходить из дома 07 февраля 2021
На Украину надвигаются снегопады и морозы: какие области под угрозой 05 февраля 2021
Движение поездов задерживается более чем на два часа: УЗ назвала причину 06 февраля 2021
В Ивано-Франковской области ужесточили карантин из-за всплеска COVID-19 04 февраля 2021
В Украине отменили трудовые книжки. Что нужно знать 05 февраля 2021
В Украине запускают автоматическое начисление пенсий 05 февраля 2021
До 20 см снега в Киеве и сильные морозы: синоптики назвали дату нового похолодания 06 февраля 2021
Пока добровольно: Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины 08 февраля 2021
Тупицкий работает дистанционно с документами, - КСУ 05 февраля 2021

"В связи с прогнозируемым осложнением погодных условий, выпадением значительного снега, снега с дождем, налипанием мокрого снега, гололедом и гололедицей на дорогах, - существует опасность возникновения чрезвычайных событий, характерных для этого периода", - говорится в сообщении ведомства.

В Частности они могут быть в западных, северных, центральных и южных регионах Украины.

В ведомстве отмечают, что спасатели готовы к реагированию на чрезвычайные происшествия, связанные с непогодой.

Напомним, 8 февраля, в большинстве областей Украины ожидаются снегопады и сильные морозы. В Закарпатской и южных областях синоптики прогнозируют значительные дожди.

Кроме того, из-за непогоды советовали украинцам сегодня не выходить из домов без необходимости.

Добавим, сегодня Киев может ограничить въезд грузовиков из-за непогоды. Это нужно для того, чтобы минимизировать возникновение заторов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода
Читайте также
Непогода в Украине: в МВД предупредили о возможном прекращении движения транспорта
Киев сегодня закроют для грузовиков из-за снегопада  
Прогноз погоды