Из-за непогоды в Украине существует опасность чрезвычайных событий

Сегодня, 8 февраля, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. Они могут привести к возникновению чрезвычайных происшествий.
"В связи с прогнозируемым осложнением погодных условий, выпадением значительного снега, снега с дождем, налипанием мокрого снега, гололедом и гололедицей на дорогах, - существует опасность возникновения чрезвычайных событий, характерных для этого периода", - говорится в сообщении ведомства.
В Частности они могут быть в западных, северных, центральных и южных регионах Украины.
В ведомстве отмечают, что спасатели готовы к реагированию на чрезвычайные происшествия, связанные с непогодой.
Напомним, 8 февраля, в большинстве областей Украины ожидаются снегопады и сильные морозы. В Закарпатской и южных областях синоптики прогнозируют значительные дожди.
Кроме того, из-за непогоды советовали украинцам сегодня не выходить из домов без необходимости.
Добавим, сегодня Киев может ограничить въезд грузовиков из-за непогоды. Это нужно для того, чтобы минимизировать возникновение заторов.