Снігопади та до -20 морозу: якою буде погода сьогодні
У понеділок, 8 лютого, у більшості областей України очікуються снігопади та сильні морози. У Закарпатській та південних областях синоптики сьогодні прогнозують значні дощі.
Прогноз погоди у всіх областях
Сьогодні у західних областях, крім Закарпаття, очікуються сильні снігопади, температура повітря вдень коливатиметься від -1 до -8, вночі від -4 до -11. У Закарпатській області буде дощова погода, термометри покажуть від +2 до +4 вночі та від +7 до +9 вдень.
Центральні та східні області також засипатиме снігом. Вдень прогнозують від -4 до -8 градусів, вночі температура опуститься до 7-14 градусів морозу. На півночі буде найхолодніше: вночі від -16 до -20 градусів, вдень від -6 до -10.
У південних областях очікується сніг з переходом в дощ. Вдень буде від +3 до +7, а вночі термометри покажуть від -3 до -8.
Прогноз погоди у Києві
У столиці сьогодні також прогнозують сильний снігопад. Термометри у Києві вдень коливатимуться від -7 до -9 градусів, а вночі покажуть 12-14 градусів морозу. Також очікується східний вітер до 12 метрів на секунду.
Нагадаємо, українцям радили сьогодні не виходити з будинків без нагальної потреби. Синоптики прогнозували ускладнення погодних умов, зокрема сильний сніг, ожеледицю та морози.
Додамо, сьогодні Київ може обмежити в'їзд вантажівок через негоду. Це потрібно для того, щоб мінімізувати виникнення заторів.