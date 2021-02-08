ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Снігопади та до -20 морозу: якою буде погода сьогодні

Новость на русском → Україна, Понеділок 08 лютого 2021 08:00
Снігопади та до -20 морозу: якою буде погода сьогодні Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У понеділок, 8 лютого, у більшості областей України очікуються снігопади та сильні морози. У Закарпатській та південних областях синоптики сьогодні прогнозують значні дощі.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди у всіх областях

Сьогодні у західних областях, крім Закарпаття, очікуються сильні снігопади, температура повітря вдень коливатиметься від -1 до -8, вночі від -4 до -11. У Закарпатській області буде дощова погода, термометри покажуть від +2 до +4 вночі та від +7 до +9 вдень.

Снігопади та до -20 морозу: якою буде погода сьогодні

Центральні та східні області також засипатиме снігом. Вдень прогнозують від -4 до -8 градусів, вночі температура опуститься до 7-14 градусів морозу. На півночі буде найхолодніше: вночі від -16 до -20 градусів, вдень від -6 до -10.

У південних областях очікується сніг з переходом в дощ. Вдень буде від +3 до +7, а вночі термометри покажуть від -3 до -8.

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні також прогнозують сильний снігопад. Термометри у Києві вдень коливатимуться від -7 до -9 градусів, а вночі покажуть 12-14 градусів морозу. Також очікується східний вітер до 12 метрів на секунду.

Снігопади та до -20 морозу: якою буде погода сьогодні

Нагадаємо, українцям радили сьогодні не виходити з будинків без нагальної потреби. Синоптики прогнозували ускладнення погодних умов, зокрема сильний сніг, ожеледицю та морози.

Додамо, сьогодні Київ може обмежити в'їзд вантажівок через негоду. Це потрібно для того, щоб мінімізувати виникнення заторів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Гідрометцентр прогноз
NEWS
Кравчук про обстріли на Донбасі: на постріл треба відповідати пострілом
Кравчук про обстріли на Донбасі: на постріл треба відповідати пострілом
DAILY
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію
Уляна Безпалько, Сергій Щербина Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію