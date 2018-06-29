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Через негоду в Україні знеструмлено 204 населених пункти у 7 областях

НовиниСуспільство    29.06.2018 - 08:10
Ілюстративне фото (pixabay.com-SturmjaegerTobi)
Ілюстративне фото (pixabay.com-SturmjaegerTobi)

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Через негоду в Україні знеструмлено 204 населених пункти у 7 областях. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"28-29 червня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 204 населених пункти у 7 областях", - йдеться у повідомленні.

Так, знеструмленими залишилися населені пункти у Полтавській (58 н.п.), Луганській (51 н.п.), Чернівецькій (45 н.п.), Тернопільській (20 н.п.), Дніпропетровській (17 н.п.), Кіровоградській (11 н.п.) та Запорізькій (2 н.п.) областях.

 До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Южноукраїнськ Миколаївської області пройшов сильний град.

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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