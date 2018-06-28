В Южноукраїнську пройшов сильний град

У Миколаївській області оголошено штормове попередження на 28-29 червня
У місті Южноукраїнськ Миколаївської області пройшов сильний град. Про це РБК-Україна повідомив місцевий житель Олександр Кучеренко.
Злива з градом тривала близько 20 хвилин.
Зазначимо, вчора в Укргідрометцентрі в Миколаївській області оголосили штормове попередження по області на 28-29 червня. Місцями очікуються шквали 15-20 м/сек.
Фото: град в Южноукраїнську (facebook.com/Ельвіна Підгаєцька)
Нагадаємо, 12 червня в Ужгороді пройшов сильний град. Як повідомив РБК-Україна мешканець Ужгорода, злива з градом продовжувалася 15-20 хвилин.
На Закарпатті буревій пошкодив дахи на сотнях будівель, зокрема на території Іршавського та Тячівського районів було пошкоджено покрівлі 250 будівель. Внаслідок негоди були знеструмлені 42 населені пункти області.