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В Южноукраїнську пройшов сильний град

НовиниСуспільство    28.06.2018 - 19:46
Фото: град в Южноукраїнську (facebook.com/Ельвіна Підгаєцька)
Фото: град в Южноукраїнську (facebook.com/Ельвіна Підгаєцька)

У Миколаївській області оголошено штормове попередження на 28-29 червня

У місті Южноукраїнськ Миколаївської області пройшов сильний град. Про це РБК-Україна повідомив місцевий житель Олександр Кучеренко.

Злива з градом тривала близько 20 хвилин.

Зазначимо, вчора в Укргідрометцентрі в Миколаївській області оголосили штормове попередження по області на 28-29 червня. Місцями очікуються шквали 15-20 м/сек.

 

Фото: град в Южноукраїнську (facebook.com/Ельвіна Підгаєцька)

Нагадаємо, 12 червня в Ужгороді пройшов сильний град. Як повідомив РБК-Україна мешканець Ужгорода, злива з градом продовжувалася 15-20 хвилин.

На Закарпатті буревій пошкодив дахи на сотнях будівель, зокрема на території Іршавського та Тячівського районів було пошкоджено покрівлі 250 будівель. Внаслідок негоди були знеструмлені 42 населені пункти області.

Збитки від стихійного лиха на Закарпатті 12-13 червня оцінили у 63,7 млн гривень По Україні оголошено штормове попередження на 22 червня
Теги публікації: Николаевская область, Град, Штормовое предупреждение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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