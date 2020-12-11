ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Через негоду затримались кілька поїздів. Графік вже відновлено

Україна, П'ятниця 11 грудня 2020 14:32
Через негоду затримались кілька поїздів. Графік вже відновлено
Фото: графік поїздів може змінюватися через негоду (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через погодні умови 10 грудня відбулися затримки п'яти поїздів. Зараз поїзди слідують за графіком, але він може змінюватись при погіршенні погоди.

Про це повідомляє сайт "Укрзалізниці".

Через обмерзання дротів зафіксовано затримки руху наступних поїздів: №88 Ковель - Новоолексіївка, №86 Львів - Новоолексіївка, поїзд №6503 Коростень - Шепетівка, №6242 Фастів - Миронівка, №6037 Київ - Фастів. У середньому затримки склали до півтори години.

Наразі пасажирські поїзди слідують за графіком, залізниця працює в штатному режимі.

Залізничники радять брати до уваги прогноз погоди під час планування подорожей та організації трансферу до вокзалу.

Нагадаємо, у Києві 10 грудня пройшов крижаний дощ, який перетворив місто на справжню ковзанку. Це призвело до численних аварій і заторів на дорогах.

РБК-Україна писало, що сьогодні зранку в аеропорту "Київ" було скасовано рейси через погіршення погодніх умов. На території працює спецтехніка для підтримання робочого стану аеропорту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Укрзалізницятранспортгололедица

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся