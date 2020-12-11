В аеропорту "Київ" скасовано низку міжнародних рейсів через негоду

Фото: аеропорт "Київ" (РБК-Україна)

В аеропорту "Київ" скасовано рейси через погіршення погодніх умов. На злітно посадковій смузі, руліжних доріжках та пероні працює спецтехніка для підтримання робочого стану аеропорту.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Скасовано рейс до Дортмунду (Wizz Air) та Запоріжжя (Мотор Січ), літак, що прямував з Вільнюсу, повернувся в аеропорт вильоту.

11.12.2020 скасовано рейс до Меммингену (Wizz Air). Вильот рейсу до Запоріжжя (Мотор Січ) затримується.

Нагадаємо, вчора ввечері у Києві почався дощ, а через низьку температуру вода на дорогах та тротуарах відразу перетворилася на лід. Сьогодні синоптики попереджають про те, що зранку у північних та центральних областях ожеледь.

Як писало РБК-Україна, у Києві ввели оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту. Оперативне положення - це курсування з відхиленням від графіка руху.

Крім того, у столиці призупинив роботу міський фунікулер. Теж через негоду.