Через негоду без світла залишилися населені пункти у трьох областях

В Україні в результаті негоди без світла залишилися 23 населених пункти. Постраждали три області - Київська, Луганська і Чернігівська.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Найбільше постраждала Чернігівська область, де знеструмлено 10 населених пунктів. Ще 9 пунктів залишилися без світла в Луганській і 4 - в Київській областях.

"Станом на 7:00 13 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 23 населених пункти у 3 областях.. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні практично на всій території України, крім західних областей, оголошено штормове попередження, очікується град, дощ і сильний вітер.

Раніше РБК-Україна писало, що вчора, 12 липня, в результаті негоди без світла залишилося 100 населених пунктів, більшість з яких - у Львівській області.

Крім цього повідомлялося, що у гірських регіонах на заході України синоптики попереджали про можливість підвищення рівня води.