ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні досі знеструмленом до 70 населених пунктів, заторів на дорогах немає

Київ, Неділя 31 січня 2021 10:37
В Україні досі знеструмленом до 70 населених пунктів, заторів на дорогах немає
Автор: РБК-Україна

Станом на ранок 31 січня через негоду в Україні залишаються знеструмленими 68 населених пунктів. При цьому заторів на державних трасах немає.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті ускладнення погодних умов, мокрого снігу з дощем та поривів вітру знеструмленими залишаються 68 населених пунктів в п'яти областях. А саме: Одеська область - 32, Миколаївська - 25, Київська - 8, Дніпропетровська - 2 і Закарпатська - 1 населений пункт.

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає. До розчищення доріг залучили 1 700 осіб та 1 288 одиниць техніки.

Всього з початку негоди рятувальники відбуксирували більше тисячі транспортних засобів, у тому числі 32 карети швидкої медичної допомоги і 30 автобусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 31 січня та 1 лютого негода накриє й інші регіони, які не постраждали від снігопадів цього тижня. В більшості східних, південних і центральних областей сніг перейде в дощ, після чого очікується ожеледиця.

Сьогодні ж місцями очікується налипання мокрого снігу та ожеледь, на півночі України йтиме сніг.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ГідрометцентрДСНСобесточен

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся