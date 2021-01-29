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Зеленський доручив Кабміну модернізувати старі електромережі після негоди

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 16:54
Зеленський доручив Кабміну модернізувати старі електромережі після негоди
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів модернізувати старі електромережі. Вони повинні бути готові до негоди.

Про це повідомляє Офіс президента України за підсумками наради Володимира Зеленського щодо боротьби з наслідками негоди. У ній брав участь і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За 2,5 доби в Україні були знеструмлені 900 населених пунктів і досі без електрики залишаються 350.

"Прошу прем'єр-міністра провести окрему роботу з модернізації старих електромереж та отримання відповідної техніки, необхідної для їх обслуговування. Погода завжди може дарувати сюрпризи, але ми повинні бути готові", - сказав Зеленський.

Сьогодні президенту також доповіли про продовження розчищення від снігу доріг в Одеській і Миколаївській областях, де приріст снігового покриву склав 20-60 сантиметрів.

Раніше РБК-Україна писало, що через сильні снігопади в Україні утворився транспортний колапс. Спостерігаються перемети (протяжністю близько 30 кілометрів, а на трасі Київ - Одеса складна ситуація.

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Новини України Суспільство Володимир ЗеленськийГідрометцентр

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