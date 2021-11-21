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Негода в Україні залишила без світла 94 населених пункти у п'яти областях

Автор: Марія Кучерявець

В Україні через погіршення погоди без світла залишився 94 населених пункти. Внаслідок чого спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Станом на ранок, 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) знеструмлено 94 населених пункти у 5 областях:

  • Сумська - 30,
  • Чернігівська - 25,
  • Київська - 21,
  • Житомирська - 15
  • Донецька - 3.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, вчора в Черкаській області через погіршення погоди без світла залишилися 10 населених пунктів.

Крім того, в Чернігівській області вчора штормовий вітер повалив дерева. В результаті рух по деяких трасах було перекрито.

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