Непогода в Украине оставила без света 94 населенных пункта в пяти областях

В Украине из-за ухудшения погоды без света остались 94 населенных пункта. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По состоянию на утро, 21 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) обесточены 94 населенных пункта в 5 областях:
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, вчера в Черкасской области из-за ухудшения погоды без света остались 10 населенных пунктов.
Кроме того, в Черниговской области сегодня штормовой ветер повалил деревья. В результате движение по некоторым трассам было перекрыто.