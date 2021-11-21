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Непогода в Украине оставила без света 94 населенных пункта в пяти областях

Автор: Мария Кучерявец

В Украине из-за ухудшения погоды без света остались 94 населенных пункта. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на утро, 21 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) обесточены 94 населенных пункта в 5 областях:

  • Сумская - 30,
  • Черниговская - 25,
  • Киевская - 21,
  • Житомирская - 15
  • Донецкая - 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, вчера в Черкасской области из-за ухудшения погоды без света остались 10 населенных пунктов.

Кроме того, в Черниговской области сегодня штормовой ветер повалил деревья. В результате движение по некоторым трассам было перекрыто.

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Линия электропередачПогода в УкраинеГСЧС