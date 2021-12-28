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Різке погіршення погоди. На півдні та сході оголошено помаранчевий рівень небезпеки

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 12:12
Різке погіршення погоди. На півдні та сході оголошено помаранчевий рівень небезпеки Фото: оголошено помаранчевий рівень небезпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено помаранчевий рівень небезпеки на півдні та сході країни. Мова йде про Запорізьку та Донецьку області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

До кінця доби в Запорізькій, Донецькій областях, в портах Маріуполь, Бердянськ сильна ожеледь, на дорогах ожеледиця (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Погодні умови можуть призвести до припинення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Нагадаємо, РБК-Україна зібрало інформацію про негоду в ряді областей України.

Крім того, потяги в Україні курсують з затримкою через негоду.

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