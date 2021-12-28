Різке погіршення погоди. На півдні та сході оголошено помаранчевий рівень небезпеки
Фото: оголошено помаранчевий рівень небезпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні оголошено помаранчевий рівень небезпеки на півдні та сході країни. Мова йде про Запорізьку та Донецьку області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
До кінця доби в Запорізькій, Донецькій областях, в портах Маріуполь, Бердянськ сильна ожеледь, на дорогах ожеледиця (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Погодні умови можуть призвести до припинення руху транспорту на дорогах і вулицях.
Нагадаємо, РБК-Україна зібрало інформацію про негоду в ряді областей України.
Крім того, потяги в Україні курсують з затримкою через негоду.