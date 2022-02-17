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Дощ і вітер до 12 м/с. Яка погода буде в Україні на вихідних

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Україна, Четвер 17 лютого 2022 15:48
Дощ і вітер до 12 м/с. Яка погода буде в Україні на вихідних Фото: яка погода буде в Україні на вихідних (Getty Images)
Автор: Кароліна Гайдук

На вихідних, 19 і 20 лютого, в Україні в західних регіонах очікується дощова погода. Також синоптики попередили про посилення вітру до 12 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Укргідрометцентру.

19 лютого

За даними Укргідрометцентру, у західних областях очікуються дощі. Незважаючи на опади, стовпчики термометрів показуватимуть вдень +7...+9 градусів, а вночі температура опуститься до -1 градуса.

Також зливи нагрянуть до Києва, Чернігова, Суми, Черкас та Полтави. Температура вдень +4...+6 градусів, а вночі -1 ...+1 градусів.

На півдні пануватиме весняна погода, в Одесі синоптики обіцяють вдень до +11 градусів тепла, а вночі +1..+3 градуси. Опадів не передбачається.

У північних і центральних регіонах буде тепло, температура вдень +6...+8 градусів, а вночі -1...+1 градус.

У Києві синоптики обіцяють дощі, також посилиться вітер до 12 м/с. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень +6...+8 градусів, а вночі -1...+1 градус.Дощ і вітер до 12 м/с. Яка погода буде в Україні на вихідних

20 лютого

У південних, східних і центральних регіонах очікуються зливи. Найбільше опадів буде в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Донецьку, Дніпрі та Запоріжжі. Температура повітря вдень + 6...+8 градусів, а вночі +2 ..+4 градуси.

На півночі країни очікується сонячна погода, температура вдень +4 ...+6 градусів, а вночі +2...+4 градусів. У Києві пануватиме тепла погода, без опадів.

На західній частині України синоптики прогнозують теплу погоду, однак на Закарпатті та в Чернівцях будуть опади. Температура вдень + 5...+7 градусів, а вночі +2 ... +4 градусів.Дощ і вітер до 12 м/с. Яка погода буде в Україні на вихідних

Відзначимо, що 18 лютого по всій території України буде волога погода і шквальний вітер.

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