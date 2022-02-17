ДСНС попереджає про можливе затоплення автодоріг на Закарпатті
Державна служба з надзвичайних ситуацій оголошує штормове попередження На Закарпатті. Існує можливість затоплення сільгоспугідь і автодоріг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
ДСНС повідомляє, що в середу і четвер, 17-18 лютого, продовжиться підвищення рівня води в нижній течії річки Боржава.
Існує можливість часткове затоплення сільгоспугідь сіл Кам'янське, Заріччя, Сільце, В.Ком'яти, М.Ком'яти, с.Боржавське, с.Заріччя, с.Лукове, с.Білки, с.Хмільник. Також можливе часткове затоплення автодороги В.Ком'яти - Шаланки, та початковий перелив автодороги Мукачево - Рогати в районі с. Вільхівка.
На Закарпатті оголошено другий рівень небезпеки - помаранчевий.
Нагадаємо, що в Україні кардинально змінюється погода.