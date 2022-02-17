ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ДСНС попереджає про можливе затоплення автодоріг на Закарпатті

Новость на русском →
Закарпаття, Четвер 17 лютого 2022 20:14
ДСНС попереджає про можливе затоплення автодоріг на Закарпатті Фото: на Закарпатті оголошено штормове попередження. (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: RBC.UA

Державна служба з надзвичайних ситуацій оголошує штормове попередження На Закарпатті. Існує можливість затоплення сільгоспугідь і автодоріг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

ДСНС повідомляє, що в середу і четвер, 17-18 лютого, продовжиться підвищення рівня води в нижній течії річки Боржава.

Існує можливість часткове затоплення сільгоспугідь сіл Кам'янське, Заріччя, Сільце, В.Ком'яти, М.Ком'яти, с.Боржавське, с.Заріччя, с.Лукове, с.Білки, с.Хмільник. Також можливе часткове затоплення автодороги В.Ком'яти - Шаланки, та початковий перелив автодороги Мукачево - Рогати в районі с. Вільхівка.

На Закарпатті оголошено другий рівень небезпеки - помаранчевий.

Нагадаємо, що в Україні кардинально змінюється погода.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Закарпаття ДСНС Штормове попередження Погода
NEWS
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
DAILY
Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій