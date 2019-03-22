В Україні завтра очікується мокрий сніг

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

В східних областях та Приазов'ї невеликий дощ і мокрий сніг

Завтра, 23 березня, очікується погіршення погоди в Україні, зокрема, синоптики попереджають про мокрий сніг і дощ в деяких регіонах. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Повідомляється, що 23 березня у східних областях та Приазов'ї невеликий дощ і мокрий сніг, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м / с, в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м / с.

Температура вночі від -3 до +2 градусів, на крайньому півдні до +6, вдень до +9, у західних областях та в Одеській області до +15.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україну йде циклон з атмосферними фронтами. У зв'язку з цим 22 березня погода в Україні буде дощова, а також незабаром очікується сніг. Зокрема, в південних областях опадів не очікується. Крім того, в п'ятницю пориви північно-західного вітру будуть досягати штормових 15-20 м/с. Синоптик порадила заховати з двору і балкона легкі предмети.

Додамо, раніше синоптики попередили про погіршення погоди в Україні 22 березня 2019 року. За даними синоптиків, вдень 22 березня в північних, центральних і східних областях, в Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки).