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Синоптики попереджають про різке посилення вітру в Україні

Новини » Суспільство    22.03.2019 - 10:04
Синоптики попереджають про різке посилення вітру в Україні
Ілюстративне фото (Getty Images)

Пориви вітру сягатимуть 20 м/с

Погода в Україні сьогодні, 22 березня 2019 року, погіршиться, очікується різке посилення вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, сьогодні очікується посилення вітру до 20 м/с.

"Вдень 22 березня у північних, центральних та східних областях, у Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні вночі очікуються заморозки. Крім того, на сході країни очікується мокрий сніг. За даними синоптиків, майже по всій країні сьогодні дощитиме.

Як писало РБК-Україна раніше, в четвер синоптики попередили про погіршення погоди в Україні 22 березня 2019 року. Так, за їхніми даними, вдень 22 березня у північних, центральних і східних областях, у Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки).

Додамо також, раніше повідомлялося, що 22 березня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий). Так, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликало жителів міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру.

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