В Україну суне нова хвиля снігопадів: які області постраждають

Погода в Україні принесе нові снігопади в суботу, 13 лютого. Очікується сильний вітер, а морози посиляться і перетнуть двозначні показники. Де будуть опади, і яка температура - читайте в нашому матеріалі.

Про це пишуть синоптики Українського гідрометцентру.

Згідно з їхнім прогнозом, сьогодні найхолодніше буде в Центрі і на Півночі - від -8 до -14 протягом доби. В інших областях вдень від -3 до -9 морозу вдень, а вночі -8... -14 морозу.

Що стосується опадів, то сніг буде сьогодні йти в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях.

В інших регіонах хмарно, але ймовірність опадів малоймовірна.

Синоптики прогнозують також ймовірність сильний вітер зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду.

Погода в Україні 13 лютого (скрін: meteo.gov.ua)