В Україну суне нова хвиля снігопадів: які області постраждають
Погода в Україні принесе нові снігопади в суботу, 13 лютого. Очікується сильний вітер, а морози посиляться і перетнуть двозначні показники. Де будуть опади, і яка температура - читайте в нашому матеріалі.
Про це пишуть синоптики Українського гідрометцентру.
Згідно з їхнім прогнозом, сьогодні найхолодніше буде в Центрі і на Півночі - від -8 до -14 протягом доби. В інших областях вдень від -3 до -9 морозу вдень, а вночі -8... -14 морозу.
Що стосується опадів, то сніг буде сьогодні йти в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях.
В інших регіонах хмарно, але ймовірність опадів малоймовірна.
Синоптики прогнозують також ймовірність сильний вітер зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду.
Погода в Україні 13 лютого (скрін: meteo.gov.ua)
Раніше експерти попередили, що зима в Києві може побити 43-річний рекорд, коли в 1977-му році випало 100 сантиметрів снігу.
Також ми писали, що станеться, коли сніг у Києві почне танути.