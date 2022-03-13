ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Російсько-радянська традиція": посол ЄС про намір Кремля утворити "ХНР"

Новость на русском →
Брюссель, Неділя 13 березня 2022 10:52
"Російсько-радянська традиція": посол ЄС про намір Кремля утворити "ХНР" Фото: посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас (flickr.com)
Автор: Марія Кучерявець

У ЄС прокоментували наміри Кремля створити в Херсоні так звану "ХНР". Там заявили, що ці намагання цілком відповідають російсько-радянській сторічній традиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Європейського союзу в Україні Матті Маасікаса в Twitter.

"Потрібно уважно стежити за Херсоном. Спроби створити будь-які "народні республіки", "ХНР" або будь-що цілком відповідають російсько-радянській сторічній традиції створення нібито "політичних" фактів, щоб отримати нібито "юридичну" основу для подальшої агресії або поділу країни", - написав дипломат.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна Росії проти України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді