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У "ЛНР" анонсували проведення "референдуму" за входження до складу Росії

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Луганськ, Неділя 27 березня 2022 12:00
У "ЛНР" анонсували проведення "референдуму" за входження до складу Росії Фото: ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Ватажок так званої "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник заявив про проведення "референдуму" за входження до складу Росії. Він може пройти вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Я думаю, що найближчим часом на території республіки буде проведено референдум, на якому народ реалізує своє абсолютне конституційне право і висловить свою думку з приводу вступу в РФ. Я чомусь впевнений, що це саме так і буде", - заявив Пасічник.

Нагадавши, Людмила Денісова повідомила, що в Криму організували примусову мобілізацію. Чоловіки намагаються виїхати з півострова, щоб не йти на війну з Україною.

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Війна Росії проти України ЛНР Референдум Російська Федерація
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