У "ЛНР" анонсували проведення "референдуму" за входження до складу Росії

Ватажок так званої "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник заявив про проведення "референдуму" за входження до складу Росії. Він може пройти вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Я думаю, що найближчим часом на території республіки буде проведено референдум, на якому народ реалізує своє абсолютне конституційне право і висловить свою думку з приводу вступу в РФ. Я чомусь впевнений, що це саме так і буде", - заявив Пасічник.

Нагадавши, Людмила Денісова повідомила, що в Криму організували примусову мобілізацію. Чоловіки намагаються виїхати з півострова, щоб не йти на війну з Україною.

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