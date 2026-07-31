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Недалеко от Радушного нашли воронку от второй ракеты КНДР, - Власюк

18:05 31.07.2026 Пт
2 мин
Северная Корея исправно поставляет России вооружение
aimg Елена Бджола
Недалеко от Радушного нашли воронку от второй ракеты КНДР, - Власюк Фото: Место падения второй ракеты КНДР неподалеку Радушного 30 июля (facebook.com/vladyslav.vlasiuk)
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В нескольких километрах от Радушного найдена воронка от падения второй баллистической ракеты KN-23 производства КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка в Facebook.

Недалеко от Радушного попала вторая ракета КНДР

В ходе обстрела Украины 30 июля Россия применила две ракеты КНДР:

  • первая ракета попала в частный дом в Радушном близ Кривого Рога: погибли шесть человек, среди них трое детей, а пятеро несовершеннолетних числятся пропавшими без вести;
  • вторая KN-23 разорвалась в поле.

"Между этими "попаданиями" 3.5 км. Никаких потенциальных целей нет в радиусе 5 км. Такая точность", - отметил Власюк.

Недалеко от Радушного нашли воронку от второй ракеты КНДР, - ВласюкФото: место падения второй ракеты КНДР вблизи Радушного (facebook.com/vladyslav.vlasiuk)

Россия зависит от вооружения Северной Кореи

KN-23 является практически полным аналогом российского Искандера. Также она имеет одинаковые компоненты, в том числе западные, говорит он.

По мнению Власюка, это показывает зависимость России от военной помощи КНДР.

"Северокорейские ракеты убивают гражданских украинцев так же, как российские. И ответственность за это должны нести все, кто обеспечивает военное партнерство между Москвой и Пхеньяном и поступление критических компонентов для ВПК", - отметил Власюк.

Обстрел Радушного

Ранее РБК-Украина сообщало, что оккупанты в ночь на 30 июля ударили по поселку Радушному неподалеку от Кривого Рога баллистической ракетой КНДР.

Также известно, что ракета уничтожила дом многодетной семьи в Радушном. Подтверждена гибель родителей и троих детей, еще несколько членов семьи считаются пропавшими без вести.

Напомним, что в Кривом Роге 31 июля объявили днем траура по погибшим в результате российского ракетного удара по поселку Радушное.

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