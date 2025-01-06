Неподалеку от Мариуполя раздавались взрывы: поражено место базирования оккупантов

По данным сопротивления, взрывы слышали жители села Пионерское, что недалеко от Мариуполя.

"Предварительно, была отработка по месту дислокации оккупантов. И достаточно точная. Потому что к месту взрывов - полетели скорые", - говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что ранее стало известно о том, что во временно оккупированном Мариуполе заметили технических специалистов Северной Кореи. Их переодели в российскую военную форму.

Ситуация в Мариуполе

Оккупация Мариуполя началась в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Город стал символом героического сопротивления, ведь украинские защитники удерживали его более 80 дней, несмотря на массированные авиаудары и артиллерийские обстрелы. Бои были особенно ожесточенными на территории завода "Азовсталь", где последние украинские защитники Мариуполя держали оборону в условиях полной блокады и недостатка ресурсов.

В мае 2022 года Мариуполь полностью перешел под контроль российских войск. Оккупанты нанесли городу масштабные разрушения, уничтожив более 90% жилой и критической инфраструктуры. В результате оккупации десятки тысяч гражданских погибли, а те, кто остался, оказались под давлением репрессий, депортаций и информационной блокады. Мариуполь превратился в важный логистический центр для российских военных, что затрудняет его освобождение.