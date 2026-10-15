ua en ru
Чт, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Недалеко от Днепра горит терминал логистической компании после обстрела (видео)

15:30 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Недалеко от Днепра горит терминал логистической компании после обстрела (видео) Фото: спасатели гасят пожар (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Додати як бажане джерело в Google

Россия атаковала терминал логистической компании в Днепровском районе Днепропетровской области. Начался масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram.

РФ ударила по логистике недалеко от Днепра

Около 14:00 15 октября Ганжа заявил об очередной атаке россиян на Днепровский район.

"Предварительно, попадание по складам логистической компании. Начался пожар. Информацию о пострадавших уточняем", - говорит он.

Позже он уточнил, что идет ликвидация последствий вражеской атаки на терминал логистической компании в Днепровском районе.

"Предварительно, обошлось без погибших и раненых" , - заявил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия ударила реактивным "Шахедом" по магазину в Одесской области, есть 3 раненых. Здание торгового заведения частично разрушено, повреждены автомобили.

Кроме того, 14 октября враг ударил реактивным "Шахедом" по оптовому складу в Луцке. Поисково-спасательная операция завершена, погибли шесть человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Днепр Война России против Украины
Новости
Трамп готовит "вознаграждение" для Путина за соблюдение перемирия с Украиной, - WSJ
Трамп готовит "вознаграждение" для Путина за соблюдение перемирия с Украиной, - WSJ
Аналитика
Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло