Недалеко от Днепра горит терминал логистической компании после обстрела (видео)

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Россия атаковала терминал логистической компании в Днепровском районе Днепропетровской области. Начался масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram.

РФ ударила по логистике недалеко от Днепра Около 14:00 15 октября Ганжа заявил об очередной атаке россиян на Днепровский район. "Предварительно, попадание по складам логистической компании. Начался пожар. Информацию о пострадавших уточняем", - говорит он. https://t.me/dnipropetrovskaODA/32625 Позже он уточнил, что идет ликвидация последствий вражеской атаки на терминал логистической компании в Днепровском районе. "Предварительно, обошлось без погибших и раненых" , - заявил он.