ua en ru
Чт, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Неподалік Дніпра горить термінал логістичної компанії після обстрілу (відео)

15:30 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Неподалік Дніпра горить термінал логістичної компанії після обстрілу (відео) Фото: рятувальники гасять пожежу (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Додати як бажане джерело в Google

Росія атакувала термінал логістичної компанії у Дніпровському районі Дніпропетровської області. Зайнялася масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у Telegram.

РФ ударила по логістиці неподалік Дніпра

Близько 14.00 15 жовтня Ганжа заявив про чергову атаку росіян на Дніпровський район.

"Попередньо, влучання по складах логістичної компанії. Зайнялася пожежа. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - каже він.

Пізніше він уточнив, що триває ліквідація наслідків ворожої атаки на термінал логістичної компанії у Дніпровському районі.

"Попередньо, минулося без загиблих та поранених", - заявив він.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія вдарила реактивним "Шахедом" по магазину на Одещині, є 3 поранених. Будівлю закладу торгівлі частково зруйновано, пошкоджені автомобілі.

Крім того, 14 жовтня ворог ударив реактивним "Шахедом" по гуртівні у Луцьку. Пошуково-рятувальна операція завершена, загинули шестеро людей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дніпро Війна Росії проти України
Новини
Трамп готує "винагороду" для Путіна за дотримання перемир'я з Україною, - WSJ
Трамп готує "винагороду" для Путіна за дотримання перемир'я з Україною, - WSJ
Аналітика
Склади забиті, а цінники ростуть: чому падіння цін на зерно не здешевить хліб та олію
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Склади забиті, а цінники ростуть: чому падіння цін на зерно не здешевить хліб та олію