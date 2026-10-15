Неподалік Дніпра горить термінал логістичної компанії після обстрілу (відео)
Росія атакувала термінал логістичної компанії у Дніпровському районі Дніпропетровської області. Зайнялася масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у Telegram.
РФ ударила по логістиці неподалік Дніпра
Близько 14.00 15 жовтня Ганжа заявив про чергову атаку росіян на Дніпровський район.
"Попередньо, влучання по складах логістичної компанії. Зайнялася пожежа. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - каже він.
Пізніше він уточнив, що триває ліквідація наслідків ворожої атаки на термінал логістичної компанії у Дніпровському районі.
"Попередньо, минулося без загиблих та поранених", - заявив він.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія вдарила реактивним "Шахедом" по магазину на Одещині, є 3 поранених. Будівлю закладу торгівлі частково зруйновано, пошкоджені автомобілі.
Крім того, 14 жовтня ворог ударив реактивним "Шахедом" по гуртівні у Луцьку. Пошуково-рятувальна операція завершена, загинули шестеро людей.