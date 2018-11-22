ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

З неплатників аліментів з початку року стягнуто 4 млрд гривень, - Мін'юст

Новини » Суспільство    22.11.2018 - 17:07
З неплатників аліментів з початку року стягнуто 4 млрд гривень, - Мін'юст
Фото: Павло Петренко (kmu.gov.ua)

Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року

З початку 2018 року державні виконавці Міністерства юстиції України стягнули вже 4 мдрд гривень аліментів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра юстиції Павла Петренка у Twitter

Як зазначається, ця сума - вдвічі більша, ніж за аналогічний період минулого року. Станом на листопад 2017 року було виплачено 1,9 млрд гривень аліментів.

"4 млрд гривень аліментів виплачено українським дітям завдяки роботі команди Мін'юсту цього року. Це рівно в два рази більше, ніж за цей самий період у 2017 році. Дуже красномовне свідчення, що наша кампанія "Чужих дітей не буває" працює", - йдеться в повідомленні. 

З неплатників аліментів з початку року стягнуто 4 млрд гривень, - Мін'юстНагадаємо, в 2018 році в Україні було посилено законодавство щодо неплатників аліментів. Зокрема, їм заборонено виїжджати за кордон, полювати і керувати автомобілем. Крім того, неплатників аліментів залучають до громадських робіт, якщо вони не можуть погасити борги.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні з початку року за ухилення від виплати аліментів у розшук оголосили 12 тис. осіб. За цей час суди більше 2 тис. раз залучили боржників до суспільно корисних робіт.

Зазначимо, виконавча служба з початку року стягнула 388 млн гривень заборгованості по зарплаті.

За несплату аліментів до суспільних робіт вже притягнули майже 1,5 тис боржників, - Мін'юст Розміри аліментів в Україні підвищено до прожиткового мінімуму
Новини України Міністерство юстиції РФалименты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся