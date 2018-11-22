З неплатників аліментів з початку року стягнуто 4 млрд гривень, - Мін'юст

Фото: Павло Петренко (kmu.gov.ua)

Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року

З початку 2018 року державні виконавці Міністерства юстиції України стягнули вже 4 мдрд гривень аліментів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра юстиції Павла Петренка у Twitter.

Як зазначається, ця сума - вдвічі більша, ніж за аналогічний період минулого року. Станом на листопад 2017 року було виплачено 1,9 млрд гривень аліментів.

"4 млрд гривень аліментів виплачено українським дітям завдяки роботі команди Мін'юсту цього року. Це рівно в два рази більше, ніж за цей самий період у 2017 році. Дуже красномовне свідчення, що наша кампанія "Чужих дітей не буває" працює", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в 2018 році в Україні було посилено законодавство щодо неплатників аліментів. Зокрема, їм заборонено виїжджати за кордон, полювати і керувати автомобілем. Крім того, неплатників аліментів залучають до громадських робіт, якщо вони не можуть погасити борги.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні з початку року за ухилення від виплати аліментів у розшук оголосили 12 тис. осіб. За цей час суди більше 2 тис. раз залучили боржників до суспільно корисних робіт.

Зазначимо, виконавча служба з початку року стягнула 388 млн гривень заборгованості по зарплаті.