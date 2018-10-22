ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

З неплатників аліментів з початку року стягнуто 3,6 млрд гривень, - Мін'юст

Новини » Суспільство    22.10.2018 - 10:23
Фото: Павло Петренко, міністр юстиції України (kmu.gov.ua)
Фото: Павло Петренко, міністр юстиції України (kmu.gov.ua)

Майже половину з цієї суми стягнуто за новим законодавством

Стягнення аліментів - Мін'юст назвав суму стягнення аліментів з неплатників

З початку 2018 року державні виконавці Міністерства юстиції України стягнули вже 3,6 млрд гривень аліментів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра юстиції Павла Петренко у Twitter.

"За 2018-й рік держвиконавці Мін'юсту стягнули вже 3,6 млрд аліментів на користь українських дітей", - написав міністр.

Петренко додав, що 1,5 млрд грн з цієї суми виконавці стягнули за новим законодавством про посилення покарання неплатників, яке в міністерстві умовно називають "чужих дітей не буває".

З неплатників аліментів з початку року стягнуто 3,6 млрд гривень, - Мін'юст

Нагадаємо, що в 2018 році в Україні було посилено законодавство щодо неплатників аліментів. Зокрема, їм заборонено виїжджати за кордон, полювати і керувати автомобілем. Крім того, неплатників аліментів залучають до громадських робіт, якщо вони не можуть погасити борги.

Зазначимо, що в Україні з 1 жовтня змінилися правила нарахування субсидій. Зокрема, тепер при розрахунку житлової субсидії до сукупного доходу не включаються сплачені аліменти.

Засуджені отримають доступ до дистанційних пунктів безоплатної правової допомоги В НАЗК закликають Раду відкрити доступ до реєстрів Мін'юсту
Новини України алиментыПавло ПетренкоМіністерство юстиції України Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся