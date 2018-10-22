З неплатників аліментів з початку року стягнуто 3,6 млрд гривень, - Мін'юст

Фото: Павло Петренко, міністр юстиції України (kmu.gov.ua)

Майже половину з цієї суми стягнуто за новим законодавством

Стягнення аліментів - Мін'юст назвав суму стягнення аліментів з неплатників

З початку 2018 року державні виконавці Міністерства юстиції України стягнули вже 3,6 млрд гривень аліментів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра юстиції Павла Петренко у Twitter.

"За 2018-й рік держвиконавці Мін'юсту стягнули вже 3,6 млрд аліментів на користь українських дітей", - написав міністр.

Петренко додав, що 1,5 млрд грн з цієї суми виконавці стягнули за новим законодавством про посилення покарання неплатників, яке в міністерстві умовно називають "чужих дітей не буває".

Нагадаємо, що в 2018 році в Україні було посилено законодавство щодо неплатників аліментів. Зокрема, їм заборонено виїжджати за кордон, полювати і керувати автомобілем. Крім того, неплатників аліментів залучають до громадських робіт, якщо вони не можуть погасити борги.

Зазначимо, що в Україні з 1 жовтня змінилися правила нарахування субсидій. Зокрема, тепер при розрахунку житлової субсидії до сукупного доходу не включаються сплачені аліменти.