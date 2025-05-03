Непревзойденные возможности: США успешно испытали новую гиперзвуковую ракету

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны США.

Военные провели успешное испытание ракеты Conventional Prompt Strike (CPS) с Космической базы ВВС на мысе Канаверал (штат Флорида). Это был первый запуск в рамках программы CPS с использованием флотского метода холодного газа, который предусмотрен для будущего размещения на морских платформах ВМС США.

Как пояснил директор Стратегических системных программ ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф-младший, метод холодного газа позволяет безопасно вытолкнуть ракету с платформы на безопасную высоту над кораблем до момента зажигания первой ступени.

"Это техническое достижение приближает нас к выполнению нашей миссии - обеспечению ВМС США безопасными и надежными гиперзвуковыми возможностями", - отметил он.

Эффективный фактор сдерживания

По словам министра военно-морских сил Джона Фелана, "скорость, дальность и живучесть гиперзвукового оружия являются ключевыми компонентами интегрированного сдерживания США". Он подчеркнул, что после развертывания ракеты Conventional Prompt Strike, она обеспечит американским военным "непревзойденные боевые возможности".

Испытания стали следующим этапом реализации программы летных тестов совместного боевого заряда All Up Round (AUR), который ВМС США разрабатывают в партнерстве с Управлением быстрого внедрения и критических технологий Сухопутных войск. В 2024 году в рамках программы было проведено еще два полноценных испытания AUR, которые планируется поставить на вооружение и ВМС, и армии США.

Как сообщили в Пентагоне, программа CPS вела длительную подготовку к первому развертыванию ракеты на борту эсминца USS Zumwalt. В частности, была реализована масштабная кампания наземных тестов на испытательном стенде воздушного запуска для верификации метода запуска.

Полученные во время последнего летного испытания данные будут использованы для дальнейшей разработки, производства AUR и первого применения метода холодного газа на надводной платформе.

В ведомстве отмечают, что стремительное развитие и демонстрация гиперзвуковых ударных систем обычного вооружения морского базирования, усиливает способность США эффективно сдерживать и, при необходимости, побеждать потенциальных стратегических соперников.