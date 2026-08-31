Непереносимость молока заложена у многих украинцев: генетик объяснил почему

Непереносимость лактозы во взрослом возрасте для многих украинцев является естественной генетической особенностью, в то время как большинство случаев чувствительности к глютену не являются наследственными.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генетик Дмитрий Микитенко.
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По словам Микитенко, для украинцев потеря способности переваривать лактозу с возрастом довольно распространенным явлением.
"Непереносимость молока для украинцев является нормой. Большинство пожилых людей переходят из цельного молока на кисломолочные продукты, потому что теряют способность переваривать лактозу", - пояснил генетик.
В то же время он подчеркнул, что у детей такая проблема практически не встречается.
"Если мама кормит грудью, то у ребенка нет генетической непереносимости", - отметил Микитенко.
Он добавил, что генетические варианты непереносимости могут быть заложены с рождения, однако невозможно предположить, когда именно они проявятся - в 20, 30 или 50 лет.
Микитенко также отметил, что для украинцев исторически более характерно было свиноводство, чем молочное скотоводство. В частности, из-за набегов кочевых народов свиней было проще сохранить, ведь их не забирали так часто, как крупный рогатый скот. Именно поэтому традиция потребления молока в нашем регионе формировалась менее продолжительное время.
В отличие от лактозы, большинство случаев чувствительности к глютену не связаны непосредственно с наследственностью.
"Большинство форм непереносимости глютена носят вторичный характер", - сказал эксперт.
По его словам, современные продукты содержат гораздо больше глютена, чем несколько десятилетий назад, а ферментативная система человека не успевает так быстро адаптироваться. Именно поэтому генетик советует сознательно ограничивать избыток глютена в рационе.
В то же время, первичная генетическая непереносимость глютена требует пожизненного соблюдения безглютеновой диеты.
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